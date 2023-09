Roald huurde een auto om mee te doen aan een rally en won ook nog (bijna)

Roald Leemans (26) was begin juli tijdens de GTC Rally dicht bij een enorme stunt. Hij reed in een gehuurde Volkswagen Polo GTI R5 waarmee hij nooit eerder aan een wedstrijd meedeed en stevende zomaar af op een enorme overwinning. Maar door een lekke band moesten Roald en zijn navigator Chris van Waardenburg uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Komende vrijdag 15 en zaterdag 16 september wacht met diezelfde huurauto een nieuwe kans tijdens de Eurol Hellendoorn Rally.

Dat Roald acht van de twaalf onderdelen won tijdens de GTC Rally, was een grote verrassing. De Volkswagen had hij namelijk kort voor de wedstrijd pas gehuurd van het Belgische team SXM. “Ik had eerst een Skoda Fabia Rally2 op het oog, maar die werd door een jongen in elkaar gereden. Toen kwam de Polo in beeld, waarbij ik op het industrieterrein even een proefritje mocht maken. Ik heb niet als een gek met hoge snelheden gereden, maar wel heel kort gekeken hoe de auto is.”

Roald was zeker geen favoriet in de wedstrijd, aangezien hij geen ervaring had met de auto. Maar ook omdat hij afgelopen jaar geen enkele andere wedstrijd had gereden. "Ik deed voor het laatst in 2022 mee aan de GTC Rally, ook wel De Nacht van Achtmaal. Toen in een minder goede auto. Maar ik reed op de onderdelen met veel bochten maar twee of drie seconden van de top. Ik geloofde dat ik met een goede auto, mee kon doen in de top. Het is moeilijk om andere teams te peilen, maar ik denk dat veel teams geen rekening met me hielden.”

De geleende Volkswagen bleek een lot uit de loterij. "Ik heb normaal gereden en geen moment hoefde ik te pushen. Uiteindelijk wonnen we niet door een lekke band. Dat was heel erg zuur. Ik heb wel even flink gescholden in de auto. En het was al zo bloedheet, ik dacht dat ik het aan mijn hart kreeg", herinnert hij zich de wedstrijd.