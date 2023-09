'Waanzinnig onweer', laat hart van weerfotograaf Wouter sneller kloppen

Wouter van Bernebeek is weerman bij Weerplaza, maar in zijn vrije tijd is hij stormjager en weerfotograaf. Het onweer dat maandagavond en -nacht over onze provincie trok, deed het hart van Wouter dan ook sneller kloppen. "Het was een van de mooiste nachten qua bliksemfotografie van de laatste jaren boven onze regio", laat hij enthousiast weten.

En bij het zien van de foto's die Wouter maakte, begrijpen we zijn enthousiasme. Ook al zullen er volgens hem ongetwijfeld mensen zijn die er slecht van hebben geslapen. Wouter stond precies op de goede plek, vlakbij Boxmeer, om het prachtige, langdurige schouwspel dat zich afspeelde boven het oosten van onze provincie te aanschouwen én vast te leggen. "Het ging om vele honderden blikseminslagen. Aan alle kanten schoten blikseminslagen naar de grond en dat urenlang", vertelt hij dinsdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

"Half september is dit toch wel uitzonderlijk."

"Talloze blikseminslagen sloegen tegen de aarde, soms zelfs drie of vier tegelijk. Waanzinnig", concludeert hij. Een conclusie die we alleen maar kunnen delen. Dit soort onweer en met zoveel blikseminslagen. Wouter had erop gehoopt, maar het schouwspel overtrof zijn verwachting: "Het was een stapje hoger dan voorzien. Helemaal voor september. Normaal zie je dit soort activiteit in hartje zomer wel eens, maar half september is dit toch wel uitzonderlijk." Enkele van de foto's die Wouter maakte:

Foto: Wouter van Bernebeek.

Foto: Wouter van Bernebeek.

Foto: Wouter van Bernebeek.

Foto: Wouter van Bernebeek.

