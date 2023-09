Zo (on)gevaarlijk is het 'na corona' als je collega loopt te snotteren

Bij het najaar hoort een beetje gesnotter. We worden sneller en vaker ziek omdat we in de herfst en winter vooral binnen zitten. Naast de bekende verkoudheid en griep, is na de coronapandemie het coronavirus aan hetzelfde rijtje toegevoegd. Alleen zijn de maatregelen van tafel, de testen verdwenen uit het badkamerkastje, de mondkapjes uit het straatbeeld en de vaccinaties vooral nog voor risicogroepen. Wat kunnen we dit najaar verwachten?

Om te weten hoeveel coronabesmettingen er zijn, moet je tegenwoordig naar het rioolwater kijken. "Dat is niet alleen handig om te zien welke drugs mensen gebruiken, maar vooral om te monitoren welke virussen er rondgaan", zegt viroloog en infectiedeskundige Ab Osterhaus met een knipoog. En nu we bijna halverwege september zitten, is het aantal coronavirusdeeltjes toch weer aan het toenemen. De najaarspiek komt eraan. Zelfs al waren we het, eindelijk, bijna een beetje vergeten.

"Het zal geen pandemische vormen aan gaan nemen, meer een soort wintergriep."

In de recentste meting van het RIVM, die van 3 september, zijn 13% meer coronavirusdeeltjes gemeten dan de week daarvoor. "En in de wintermaanden zal het nog wel verder oplopen", zegt Osterhaus. "Er zijn meer gevallen, maar het zal geen pandemische vormen aan gaan nemen. Meer een soort wintergriep." Dat betekent daarom ook dat we het in principe hetzelfde behandelen als een wintergriep. Kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met diabetes, met een verzwakt immuunsysteem of met een baby in de buik, lopen meer risico op zwaardere klachten als ze ziek zijn. "Bovendien zijn oudere mensen minder lang beschermd door eerdere infecties of vaccinaties", legt viroloog Osterhaus uit. Een jaarlijkse prik helpt daarbij. Voor griep, corona en andere luchtweginfecties. "We staan klaar voor de najaarsronde en zijn bezig met de nodige voorbereidingen", zegt de GGD van Brabant-Zuidoost daarover. Het is verder niet meer nodig om je ook bij de GGD te laten testen. "En ook een zelftest is niet meer nodig. Het advies is om je aan de algemene adviezen tegen luchtweginfecties te houden."

"Als je ziek bent en je hebt koorts, moet je thuisblijven."