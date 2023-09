Samen op de bank de mensheid redden, Sjors bedenkt zijn eigen game

Sjors van der Werff (31) uit Eindhoven heeft de coronacrisis aangegrepen om zijn droom waar te maken: het bouwen en uitbrengen van een bordspel, maar dan als game. Dit Project Planet noemt hij zelf een 'digitaal bordspel'. Op maandag 25 september is de officiële release.

Sjors werkte in de festivalbranche en kwam tijdens de coronacrisis thuis te zitten. Hij had dus tijd over en begon met het bedenken en ontwikkelen van een gezinsspel. "Dit werd Project Planet. Dat stond toen nog helemaal in de kinderschoenen. Aarde tegen de mensheid, verder kwam ik eigenlijk nog niet."

Langzaam werd het echter steeds serieuzer en toen nam Sjors een belangrijk besluit. "Ik dacht: als ik deze kans wil pakken, dan moet ik er iemand bij halen, die er echt verstand van heeft. Dus toen kwam ik bij mijn maatje Rik Koning uit, want die is al veel langer met games bezig en heeft er ook voor gestudeerd. Vervolgens hebben we het verder uitgebouwd en er een investeerder bij gehaald."

Setting

Dat is intussen zo'n drie jaar geleden. In het spel bestaat de mensheid uit onder meer wetenschappers, wereldleiders, media en het volk. Iedereen heeft zijn of haar eigen speltactiek. De 33-jarige Rik: "Eén speler speelt de Aarde, die met allerlei rampen de mensheid wil uitroeien. Eigenlijk heeft de Aarde het wel gehad met de mensen en ze wil zichzelf beschermen door een einde te maken aan de mensheid."

Maximaal vijf andere spelers spelen de mensen en die willen samenwerken om te overleven. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras, want aan het einde van het spel is er altijd maar één winnaar. Dus de mensen zijn ook onderling aan het concurreren om de macht."

Inloggen

Je kunt Project Planet spelen op de bank met vrienden, maar ook op afstand op je mobiele telefoon. Ambities hebben Sjors en Rik nog genoeg. Op termijn willen ze graag de Aziatische markt veroveren.

Maar Sjors zegt dat nu al zijn jongensdroom is uitgekomen. "Ons spelletje staat dadelijk op gameplatform Steam. Daar speel ik zelf vele uren per maand. En dan staat nu ons eigen product daartussen! Ja, dat is wel heel mooi!"

Dit is de promo van Project Planet: