Brabant herdenkt de gesneuvelden, vanavond live bij Omroep Brabant

De Brabanders die sinds 1940 zijn gesneuveld in binnen- en buitenland, bij oorlogen waar dan ook ter wereld, worden woensdagavond in Waalre herdacht Het gaat vooral om militairen, maar ook om verzetsmensen en de militairen die omkwamen bij missies over de hele wereld.

De jaarlijkse herdenking is een van de oudste van Nederland en de enige provinciale herdenking. De laatste jaren wordt er ook vaker stilgestaan bij oorlog en onderdrukking nu en de gevolgen van conflicten voor gewone mensen.

Gastsprekers

De gastsprekers woensdagavond zijn cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg en schrijver Paul Glaser. Steven Brunswijk moest voor oorlogsgeweld vluchten uit Suriname. En Paul Glaser vertelt over zijn joodse tante Roosje uit Den Bosch.

Op het programma staan nog meer verhalen en er is ook muziek van onder meer studenten van de rockacademie. Sinds het allerprilste begin brengen tamboers en vendeliers van schuttersgilden uit de buurt een eerbetoon aan de gesneuvelden. De Last Post wordt geblazen, er zijn twee minuten stilte en een kranslegging.

Onbekende soldaat

Waalre kent al sinds de herfst van 1945 een ceremonie. In de oude Willibrorduskerk ligt het graf van de onbekende soldaat. Het enige in zijn soort in Nederland. Andere landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië hebben ook zo'n graf als nationaal monument. Hier is het graf specifiek Brabants.

In het kerkje hangen namen van Brabanders die sinds 1940 zijn gesneuveld bij oorlogsgeweld waar dan ook ter wereld. De grootste groep wordt vertegenwoordigd door slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en voormalig Nederlands-Indië.

Indrukwekkende verhalen

Die lijst kreeg een paar jaar geleden een update na intensief onderzoek door het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Inmiddels is er een website met 2136 namen. Onderzoek is nog steeds bezig. Zo heeft nog niet iedereen een foto. Sinds de laatste herdenking kwamen er weer drie namen bij. Er staat ook een klein aantal vrouwen op de lijst, vooral uit het verzet.

De verhalen zijn zonder uitzondering indrukwekkend:

Zoals dat van soldaat Johan Reuvers uit Oudemolen die op de eerste dag van de oorlog op 10 mei 1940 sneuvelde, net als Jan Goossens uit Hoogeloon.

Verzetsman Enrico Marcolina werd tijdens de bevrijding in de straten van Den Bosch door een Duitse sluipschutter gedood.

Hendrik Goossens uit Geertruidenberg stierf als dwangarbeider.

Anton Dons uit Woensdrecht werd door woedende Duitsers doodgeschoten, alleen maar omdat hij sprak met Canadese bevrijders.

Tragisch is ook het verhaal van de Eindhovense broers Jan, Huub en Leo Jeucken die in een paar jaar tijd alle drie omkwamen.

Missies

Na de oorlog en de Indonesische onafhankelijksstrijd groeide de lijst nauwelijks nog aan. Na 1950 waren het vooral VN- en NAVO-missies die mensenlevens eisten: in Korea, op de Balkan, in Libanon, Cambodja, Irak en Afghanistan:

Zo stierf Willo Martens uit Helmond bij een mijnexplosie in Kroatië.

De meest recente vermelding is van Wolther van Thiel uit Rijen die in 2015 in Mali overleed.

De herdenking van Waalre is een paar keer verplaatst. Nu is hij altijd de tweede woensdag in september. Daarmee vormt hij ook het provinciale startpunt voor de vele tientallen Brabantse bevrijdingsherdenkingen die eraan komen, van 17 september tot begin november.

De ceremonie in Waalre begint om 19.00 uur. Hij is rechtstreeks te volgen op Omroep Brabant televisie en in een livestream op onze website en app.