Na haar wereldrecord moest amazone Demi Haerkens een traantje wegpinken

Ze maakte haar debuut op het EK paradressuur en hoe! Demi Haerkens (25) uit Helmond pakte in Duitsland drie gouden medailles en verbrak tijdens de landenproef zelfs het wereldrecord. “Ik ben eigenlijk nooit echt emotioneel, maar na het record heb ik een traantje weggepinkt.”

Door haar ziekte is ze onder andere sneller vermoeid. “Ik heb bijvoorbeeld ook minder spierkracht en minder balans. Paardrijden is voor mij de ideale sport." Fysieke voordelen voor Demi zijn balans, coördinatie en motoriek.

De band met haar paard is hecht. Demi doet er dan ook alles aan om EHL Daule NOP zo goed mogelijk te trainen en te verzorgen. Zo wordt het dier regelmatig behandeld door de fysio. Maar ze vergeet ook absoluut haar eigen gezondheid niet. De Helmondse kampt namelijk met een spierzenuwziekte. “Ik onderhoud mijn lichaam zo goed mogelijk door bijvoorbeeld krachttraining. Zo probeer ik klachten te onderdrukken. Ook vind ik het belangrijk om mentaal goed in mijn vel te zitten.”

Het liefst praat ze niet over haar ziekte, maar alleen over het bedrijven van topsport. “Vanaf m’n 5e rijd ik al paard en die liefde is nooit verdwenen. Ik ben gelukkig als ik op een paard zit. Bij een wedstrijd ben ik gefocust en hoor ik het nog niet als je een bom naast me laat afgaan. Maar ik kan echt wel genieten tijdens het rijden. Als ik mijn paard zo ontspannen in harmonie en expressie voel, dan is dat geweldig.”

Door haar handicap kwam de parasport in beeld. Eerst wilde Demi daar helemaal niet over nadenken, maar rond haar 19e zag ze het als een grote uitdaging. De hattrick op het EK paradressuur is een beloning voor enorme tijdsinvesteringen. “Heel mijn leven staat in het teken van de liefde voor mijn paard en de sport. Vorig jaar werd ik tijdens het WK individueel nipt tweede, dit jaar is het wel gelukt. En dat ik dan uiteindelijk ook goud pakte met het team en tijdens de kür op muziek, was geweldig.”