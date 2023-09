NAC Breda ontslaat trainer Hyballa, Lokhoff neemt het van hem over

Peter Hyballa is niet langer de trainer van NAC Breda. De eerstedivisionist heeft de Duitser woensdagochtend ontslagen, meldt NAC op de website. Assistent Ton Lokhoff neemt voorlopig zijn taken over. Dat doet hij tot er een definitieve opvolger is gevonden.

Peter Maas, technisch directeur van NAC, verklaart dat de club te weinig vooruitgang zag. "Peter heeft goed gepresteerd vorig seizoen: na zijn aanstelling in de winter, gingen we van positie 12 naar positie 6. In de zomer hebben we selectie en staf verder versterkt om door te kunnen groeien."

Maar dat pakte volgens de technisch directeur niet goed uit. "Het doorbouwen lukte helaas onvoldoende, juist omdat de samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd", zegt Maas. "We geloven als directie niet dat die situatie nog te repareren is."

Hyballa kreeg het nieuws woensdagochtend voorafgaand aan de training in Zundert te horen.

Hyballa sinds januari aan het roer

De Duitse trainer keerde in januari terug als trainer in Breda. Hij volgde toen de ontslagen Robert Molenaar op en tekende een contract voor een halfjaar, waarna die overeenkomst in april werd verlengd tot de zomer van 2024. Hyballa was in 2020 al eens vijf maanden trainer van NAC. Hij was toen populair bij spelers en publiek. Maar hij moest vertrekken na een meningsverschil met toenmalig technisch manager Tom van den Abbeele.

Voetbal International becijferde dat bij NAC sinds 2015 twaalf verschillende trainers voor de groep hebben gestaan. Slechts twee van hen hielden het langer dan een jaar vol: Marinus Dijkhuizen en de Belg Stijn Vreven.

Tiende plek

NAC staat na vijf duels tiende in de Keuken Kampioen Divisie met 7 punten. Zaterdag verloor de ploeg op eigen veld met 3-1 van Roda JC. Maar vier dagen daarvoor won de club nog de derby van Willem II met 4-1. Dat gebeurde in Tilburg zonder publiek nadat de wedstrijd enkele dagen eerder bij een stand van 3-0-in het voordeel van de Bredanaars was gestaakt.

Vrijdag staat nu een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma.

Derde trainer

Hyballa is in het nog prille voetbalseizoen al de derde trainer bij een Nederlandse club die het veld moet ruimen. Michael Silberbauer van FC Utrecht was de eerste gevolgd door Reinier Robbemond die vorige week door Willem II werd ontslagen. Dat gebeurde nadat de Tilburgers de derby verloren van NAC.