Verbijstering bij NAC-supporters na ontslag Hyballa: 'Wat is dit nu weer?'

Als een donderslag bij heldere hemel. Veel NAC-supporters zagen het ontslag van trainer Peter Hyballa niet aankomen. Het bericht dat NAC op haar website plaatste leidde tot een storm aan reacties. Of het al 1 april is? Serieus? Krijgen we de echte reden voor het ontslag ook te horen? En met een knipoog naar Pierre van Hooijdonk: "Dit zijn duistere zaken."

Trainerskerkhof "Niets geen cultuurverandering. Het blijft een trainerskerkhof", lucht Eric Hendriks zijn hart. "Het is een kutclub, maar wel mijn kutclub." Hans Paardekam verzucht dat met Hyballa de zoveelste NAC-trainer wordt bijgezet op het kerkhof. "Waarom is het altijd onrustig zijn bij onze club", vraagt hij zich af. En gelijk heeft hij. Sinds 2015 heeft de Bredase club twaalf trainers versleten, waarvan er slechts twee langer dan een jaar bij NAC trainer in dienst waren (Marinus Dijkhuizen en Stijn Vreven).

"Wat een onzinreden", foetert Ferry de Bont, de trouwe NAC-twitteraar op X. "Het voetbal is prima, de resultaten waren vanzelf gekomen. Hier moet iets anders aan ten grondslag liggen. Openheid van zaken graag!" Joep de Wildt vraagt zich af of: "NAC wel de goede persoon heeft ontslagen. "Ongelooflijk", schrijft Adios den Brass. "Wie komt er nu dan?"

Christian DG zag de bui aan het eind van het seizoen al hangen. "Hyballa zijn contract was in april al verlengd. Aan alles was af te zien dat hij het in de play-offs moeilijk had, zeker als de druk erop kwam te staan. Achteraf gezien was het beter geweest te wachten met de contractverlenging tot na de play-offs."

Paniekvoetbal

Theo Peeters vindt het ontslag van Hyballa verrassend en neigen naar paniekvoetbal. "Zomaar uit het niets. Kost weer geld. Wat is er gebeurd? Enige wat ik me kan voorstellen is dat trainingsarbeid te zwaar werd ervaren. Het aantal blessures bij NAC is bijzonder hoog."

Julian Esser vindt het een slecht plan dat Hyballa is ontslagen. "De club is gebaat bij rust (eindelijk) daarnaast heeft Hyballa attractief voetbal laten zien met hoge intensiteit. Erg leuk om naar te kijken en passend bij NAC." Voor sportverslaggever Yannick Wezenbeek is er never a dull moment in Breda. "Terecht of onterecht: als club wordt NAC met het jaar minder serieus genomen. Opnieuw imagoschade... dat is voorlopig in mijn ogen het ergste van dit verhaal."

De een zijn dood is de ander zijn brood. Op social media gaan de namen van de potentiele opvolgers van trainer Peter Hyballa al rond. "Henk de Jong, bewezen kampioenmaker", oppert Chris WM. Al scrollend komen ook de namen van Stijn Vreven, Dirk Kuyt en Rob Penders voorbij.

Ook onder het bericht over het vertrek van Hyballa op de Instagram-pagina van NAC gaan supporters los.