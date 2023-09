Brandweer redt kater Tijger uit hoge boom met methode 'natte poes'

De brandweer is woensdagochtend in Vught in actie gekomen om een kater uit een boom te redden. De baasjes van het beestje, Tijger, waren hem al een week kwijt. Na een oproep op sociale media kregen ze een tip van iemand die al dagen gemiauw hoorde uit een boom aan de Kraaiengatweg. Het bleek inderdaad te gaan om Tijger. Om het beestje naar beneden te krijgen, zette de brandweer de beproefde methode 'natte poes' in.

Brandweerlieden konden niet met een hoogwerker of ladder bij Tijger komen. Hiervoor zat hij te hoog in de boom. De enige oplossing is dan de kat uit de boom te spuiten. Het beestje liet zich echter niet zomaar uit de boom jagen. Integendeel: Tijger zocht het nog wat hogerop. Daardoor moesten er nog forsere slangen aan te pas komen om hem naar beneden te krijgen. Uiteindelijk met succes. En zoals het spreekwoord luidt, kwam Tijger na zijn val uit de boom op zijn pootjes terecht. Hij nam direct de benen en rende naar huis. Daar bleek dat Tijger hongerig was na zijn avontuur. Hij viel meteen aan op het eten dat voor hem klaar stond. De baasjes van Tijger hebben meerdere katten. Ze mogen in principe de tuin niet uit, laten ze weten. Daarom hebben ze schrikdraad gespannen op de schutting. Tijger is de enige die zich hier weinig van aantrekt.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision.