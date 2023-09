Vuilnisman komt in vuilniswagen terecht en overlijdt

Een vuilnisman is woensdag tijdens zijn werk in Veldhoven in een vuilniswagen terechtgekomen en om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het bedrijfsongeluk gebeurde op de Heemweg in Veldhoven.

Het slachtoffer is een man van 62 uit Bergeijk, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onbekend. Dit wordt door de Arbeidsinspectie onderzocht. Het ongeluk werd rond half een gemeld.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision.