Nepburcht moet dassen uit dijk lokken: 'Slapeloze nachten door hun holen'

Waterschap Aa en Maas legt in een weiland op 180 meter van de Maasdijk in Megen een kunstmatige dassenburcht aan. De dieren wonen nu in de dijk en richten daar schade aan. "Als er iets is waar een dijkbeheerder slapeloze nachten van krijgt, zijn het holen in de dijk."

Dtv Nieuws & Roy van den Busken Geschreven door

Het idee om de dassen te verhuizen komt van Ton Popelier. "Al tientallen jaren maken we dit soort burchten, maar het is voor het eerst dat we het doen om een dijk weer veilig te maken", zegt de medewerker van het waterschap. "In dit geval voor de inwoners van Megen en de omliggende bedrijven."

"Door na te bootsen en rust te gunnen, verhoog je de kans op succes."

De das is een bedreigde diersoort. Dat wil zeggen dat het waterschap voorzichtig moet omgaan met de dieren. De dassen zijn erg trouw aan hun woonplek. Zo kan het voorkomen dat ze worden weggejaagd en een dag later weer terugkomen. De nagemaakte burcht komt op een paar honderd meter van de dijk. "Door alles zoveel mogelijk na te bootsen en rust te gunnen, verhoog je de kans op succes. De dassen moeten alleen nog even meewerken." Op het grasveld dat het waterschap heeft aangekocht, is een shovel deze week bezig om het zand op de buizen te storten. Er komt zelfs een laagje zand in de buis, zodat de dieren niet doorhebben dat ze in een kunstmatige burcht terechtkomen. Er worden ondergrondse gangen en kamers gemaakt, zoals in een dassenburcht. Alles wordt met handschoenen gedaan om te voorkomen dat de dieren ruiken dat het door mensen is gemaakt.

"De oude burcht wordt met poortjes op slot gezet."