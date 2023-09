De Top 900 Stembus: donderdag kom je 'm op deze plekken tegen

De Top 900 Stembus is donderdag om stipt zes uur weer vertrokken. De touringcar met radiostudio crost tot en met zondag de provincie door om stemmen op de halen voor de lijst met mooiste muziek ooit gemaakt. Het belooft weer een toffe dag te worden.

Op dag één kreeg de bus bij vertrek een watersalut op Breda International Airport en in Tilburg stond Tilburgse legende Benno van Vugt al te wachten. In Billy Bird Park Hemelrijk in Volkel kwam mascotte Billy in de bus langs en ging presentator Jordy Graat wel twintig keer in de achtbaan.

De dag eindigde in Eindhoven waar het druk was met waar het natuurlijk eigenlijk om gaat: stemmen voor de Top 900. Flink wat mensen kwamen langs in de bus om hun lijstje in te leveren.

Ook bakkerij Houben kwam langs met een verrassing voor de stemmers: een Top 900-worstenbrood. Iedereen die een lijstje favorieten inleverde, kreeg een stukje van het Brabantse brood.

Deze donderdag gaat de bus ook weer op pad. Deze route leggen we vandaag af:

06.00 - 08.00 uur: *geheim*

08.30 - 11.00 Markt, Veghel

11.30 - 13.00: Van Geloven Snacks, Helmond

14.00 - 16.00 uur: Kerkplein, Son en Breugel

17.00 - 19.00 uur: Heuvel, Geldrop

De hele route vind je hier. Stemmen voor de Top 900 kan op omroepbrabant.nl/Top900