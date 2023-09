Honderden huizen nog uren zonder stroom na brand in elektriciteitshuisje

Door een brand in een elektriciteitshuisje aan de Bernestraat in Den Bosch zitten sinds donderdagochtend twaalf uur enkele honderden huishoudens zonder stroom. Voor zo'n 360 huizen kan dit zeker nog tot in de avond duren, zo laat een woordvoerder van Enexis weten.

In eerste instantie ging het om 650 huizen die zonder stroom zaten. Door een omleiding konden echter al heel snel zo'n driehonderd huizen weer worden aangesloten. Maar voor de overige 360 huishoudens is dat volgens Enexis moeilijker. Het elektriciteitshuisje of trafohuisje, zoals het wordt genoemd, moet door de brand als verloren worden beschouwd. Dat maakt volgens Enexis dat er een hele nieuwe stroomvoorziening moet komen. En dat lukt niet in enkele uren. Vóór de avond gaat het volgens de woordvoerder daarom zeker niet lukken om de problemen op te lossen. "We zijn bezig een oplossing te bedenken", geeft de woordvoerder rond kwart over een aan. "Wanneer dat precies lukt, is nu lastig te zeggen. Maar de verwachting is dat dat zeker tot begin van de avond gaat duren." De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Enexis gaat dit wel onderzoeken, maar de prioriteit ligt volgens het bedrijf nu bij het herstellen van de stroomvoorziening. De melding van de brand kwam om vijf voor twaalf bij Enexis binnen.