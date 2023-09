16 honden uit ernstig vervuild huis gehaald: 'Vloeren doordrenkt met urine'

De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben vrijdag zestien honden uit een ernstig vervuild huis in de gemeente Maashorst gehaald. De dieren zijn in bewaring genomen. Volgens de Inspectiedienst waren de houten vloeren ‘doordrenkt’ met urine. Tegen de bewoonster is proces-verbaal opgemaakt, zij zal nog worden verhoord.

Ron Vorstermans Geschreven door