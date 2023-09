Precisieklus in de Efteling: mast op zijn plek gehesen in Danse Macabre

Stukje bij beetje krijgt de nieuwe Eftelingattractie Danse Macabre vorm. Waren de afgelopen weken de contouren van de abdijruïne worden al steeds beter zichtbaar, nu worden ook de eerste onderdelen van het ritsysteem geplaatst. Dat leverde donderdag spannende beelden op: een mast van ruim 45.000 kilo werd met uiterste precisie op zijn plek getakeld.

De mast werd eerder deze week in twee delen in het park afgeleverd. Een hijskraan hees eerst de 6,5 meter hoge rechtopstaande paal in de attractie. Vervolgens kwam daar het tweede deel bovenop: een soort ring van 5,5 meter doorsnee. De hele operatie duurde een paar uur. Daarmee staat opnieuw een belangrijk onderdeel in de attractie, die volgend jaar open moet gaan.

In de opvolger van het Spookslot zitten bezoekers straks in koorbanken, die ronddraaien op schijven. Zo draaien ze door het spookachtige decor, uiteraard op de klanken van muziekstuk Danse Macabre.

Niet alleen de attractie opent volgend jaar, ook het themagebied eromheen: het Huyverwoud. Een deel daarvan is trouwens al te bezoeken. Begin juli openden de winkel 'In den Swarte Kat' en het toiletgebouw 'De Laetste Hoop'.

De Efteling plaatste een video op YouTube: