Sandra begon met een zelfverdedigingscursus en is nu beste van de wereld

Ze heeft een paar jaar geleden Sara gezien, maar voor Sandra Spijker betekent dat niet dat ze gas terugneemt bij haar favoriete sport. De 52-jarige Osse is fanatiek in Braziliaans jiujitsu (BJJ) en mag zich sinds vorige week wereldkampioen noemen. “Het is voor mij dé manier om alles even te kunnen vergeten.”

Overdag werkt Sandra fulltime als tactisch manager operatiekamers in het Radboudumc in Nijmegen. In haar vrije tijd probeert ze bij BJJ haar tegenstander in een grondgevecht zo snel mogelijk te laten afkloppen. De zorg en vechtsport: het lijken twee uitersten. “Maar het is juist een sport die hartstikke goed voor je is. Ik kan mijn hoofd helemaal leegmaken. Vroeger heb ik weleens hardgelopen, maar dan is er altijd nog ruimte om bijvoorbeeld te piekeren. Met BJJ gebruik je je hele lichaam, het is heel intensief.”

BJJ waaide in de jaren ’90 vanuit de Amerikaanse continenten over naar Europa. Met dank aan Remco Pardoel, een bekende vechter die een eigen sportschool in Oss runde. Op dat moment trainde Sandra bij hem. “Toen ik 27 jaar was, begon ik met een cursus zelfverdediging. Ik koos vervolgens voor jiujitsu, maar toen BJJ op mijn pad kwam, was ik verkocht.”