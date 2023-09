Auto slaat meerdere keren over de kop na botsing op A59, vier zwaargewonden

Bij een botsing tussen twee auto's op de A59 bij Drunen zijn donderdagavond rond tien uur vier mensen zwaargewond geraakt. Ze zaten allemaal in dezelfde wagen. Volgens de politie gaat het om jongvolwassenen.

Het ongeluk gebeurde in de rijrichting Den Bosch. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er landde ook een traumahelikopter op de snelweg.

Meermaals over de kop

Wat er precies is gebeurd en hoe de auto's op elkaar zijn gebotst is nog onduidelijk. Een auto sloeg meerdere keren over de kop en kwam uiteindelijk weer op zijn wielen tot stilstand. Dat is de auto waar de slachtoffers in zaten.

Een van de inzittenden moest vanwege de ernst van de verwondingen naar het Radboud UMC-ziekenhuis in Nijmegen worden gebracht.

Onderzoek

De politie heeft 's nachts onderzoek gedaan op de snelweg. De A59 richting Den Bosch was tussen de afrit Drunen-West en afrit Drunen-Heusden volledig afgesloten, maar is inmiddels weer open.

De mensen in de andere auto raakten niet gewond.