De Top 900: stem online of kom op deze plekken je lijstje inleveren

Het is vrijdag en dag drie van de Top 900-bustour. De Stembus trekt vrijdag via Den Bosch naar het westen van onze provincie. In de bus met onze radiostudio kun je jouw lijst met favoriete liedjes inleveren.

Donderdag werd zanger John de Bever bruut uit zijn bed gehaald door een verslaggeefster want de bus stond voor zijn deur. John leverde keurig zijn lijstje in. Via Vught ging de bus naar Helmond. Van Geloven Snacks werd eerder dit jaar benoemd tot Gezelligste Bedrijf van Brabant en werd ook vereerd met een bezoekje. Het personeel kwam in ploegen stemmen en namen frikandellen mee voor de presentatoren. In het zonovergoten Son liep het af en aan met stemmers en in Geldrop kwam een grote vaste schare luisteraars de stemlijstjes inleveren. Wil jij vrijdag je lijstje bij de bus in komen leveren? Dat vinden we KEIgezellig! Je vindt ons vrijdag hier: 06.00 - 07.30 uur: *geheim* 08.00 - 09.15 uur: Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch 10.00 - 11.30 uur: Markt, Etten-Leur 12.00 - 13.30 uur: Basiliek, Oudenbosch 14.00 - 16.00 uur: Kermis, Prinsenbeek 17.00 - 19.00 uur: Markt, Waalwijk De hele route vind je hier. Stemmen voor de Top 900 kan op omroepbrabant.nl/Top900 De bus rijdt tot en met zondag door de provincie om stemmen op de halen voor de lijst met mooiste muziek ooit gemaakt.