Jeroen Blijlevens weer bij een vrouwenploeg: 'Rensters zijn te voorzichtig'

Jeroen Blijlevens boekte als wielrenner prachtige overwinningen in de grootste wielerrondes ter wereld. Na zijn carrière als sprinter wisselde hij de fiets in voor de ploegleidersauto. De laatste drie jaar was de Rijenaar (51) niet meer actief in de wielersport, maar in 2024 keert ‘Jerommeke’ terug. Dat betekent wel dat hij zijn huidige sportieve baan moet opzeggen.

Leon Voskamp Geschreven door

Jeroen nam in 2020 na zijn vertrek bij CCC-Liv voorlopig afscheid van de wielersport. Heel actief was hij niet op zoek naar een nieuwe baan in de topsport, maar in een podcast van voormalig wielrenner John den Braber zei hij ervoor open te staan. “Via via kwam ik daardoor in beeld bij de Amerikaanse ploeg Lidl-Trek. Ik wil me na een aantal jaar afwezigheid weer bewijzen. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Ik stap er vol enthousiasme in."

"Vrouwen kiezen eerder voor een assist in plaats van zelf scoren."

Hij werkte jarenlang als ploegleider bij zowel de mannen als de vrouwen. Een duidelijk verschil volgens Jeroen. "De echte toppers in het vrouwenpeloton durven veel, maar een grote groep is te voorzichtig." Hij vergelijkt het met voetballen. Ook daar zitten de mannen feller in de wedstrijd dan vrouwen, vindt hij. "Mannen wil vaak de bal hebben en dan op goal schieten. Veel vrouwen zullen eerder kiezen voor een assist in plaats van zelf scoren. Ik besef als ploegleider dat dit een bepaalde aanpak vergt, iets wat ik jaren in de praktijk heb meegemaakt.” Een mannelijke ploegleider bij een vrouwenploeg is absoluut geen probleem, denkt Jeroen. "Je ziet steeds vaker oud-wielrenners die bij de vrouwen gaan werken." En zijn werkwijze past daar ook prima bij, vindt hij zelf. "Ik heb mijn werk als ploegleider naar behoren gedaan denk ik en ik ben altijd mezelf gebleven. Ik hoorde dat Annemiek van Vleuten mij heeft genoemd als één van de mensen die belangrijk waren in haar carrière. Daar sta ik niet te lang bij stil, maar haar woorden doen me wel goed.”

"Iedereen kan dingen leren."