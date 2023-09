Meer files en traag verkeer: vrees voor 'massale stilstand' op onze wegen

Automobilisten dreigen massaal stil te komen staan op de Brabantse wegen omdat een aantal grote infrastructurele projecten door het Rijk zijn stilgelegd. Die vrees spraken de Provinciale Staten van onze provincie vrijdag uit.

Minister Mark Harbers legde in juni diverse infraprojecten stil vanwege de stikstofproblematiek, stijgende bouwprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. Onder meer de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg, de A67 tussen Eindhoven en Geldrop en de A2 bij Den Bosch zijn uitgesteld.

Filedruk neemt toe

De filedruk in Brabant dreigt daardoor de komende jaren met 20 tot 25 procent toe te nemen, blijkt uit berekeningen van de provincie.

"Je kunt de wegen onderhouden tot je een ons weegt, maar daar verbetert de doorstroming niet van. Het kan niet zo zijn dat we in 2030 massaal stilstaan op uitstekend onderhouden infrastructuur", stelde Kevin Nuijten van JA21.

Gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit) reageerde nog altijd ontstemd over het besluit van Harbers. "Het zet de betrouwbaarheid van de rijksoverheid als partner serieus onder druk. Dit zijn projecten waar al tien jaar aan is gewerkt en dan wordt er eenzijdig vanuit het Rijk gezegd: we gaan het niet doen."



'Vasthoudend'

PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers riep Smeulders op vasthoudend te zijn. "Het gemak waarmee Brabant in de steek is gelaten door het Rijk verdient die vasthoudendheid."

De politici oordeelden dat de beslissing van Harbers voor de Randstad niet zou zijn genomen. "Het is van de zotte dat de A58 tweemaal tweebaans is. Als die in de Randstad had gelegen was dat allang aangepakt", zei PVV'er Tjerk Langman.

Verscheidene partijen zagen in de huidige situatie ook kansen. Laura van Hazendonk (GroenLinks) noemde de ‘kans om nu te kiezen voor een duurzaam vervoerssysteem waarbij niet de auto maar het openbaar vervoer en de fiets centraal staan’.