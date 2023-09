Buurt is inbraken en overlast flink beu en wil daklozenopvang weghebben

Afgelopen week werd er bij Henkie's Tweedehands Hoekie aan de Slingerweg in Breda maar liefst vier keer ingebroken en de winkeleigenaren Henk Semler en Eva Roks zijn dat spuugzat. Ze leggen de schuld neer bij een deel van de daklozen van de naastgelegen Doorstroomvoorziening en willen de opvang weg hebben uit hun straat. Ze zijn een petitie gestart en kunnen daarbij rekenen op veel steun uit de buurt.

Eva Roks loopt door de winkel met tweedehandsspullen en laat de vernielingen en inbraaksporen zien. "Kijk", zo zegt ze, "alle ruiten liggen er hier uit. De schade is groot en ze maken er echt een puinhoop van. We hebben al drie keer aangifte gedaan, maar dat schiet niet op. We zijn het spuugzat!" "Als daklozen teveel alcohol of drugs hebben gebruikt, mogen ze bij de Doorstroomvoorziening (DSV) niet naar binnen en komen ze hier vervelen", legt Roks uit. "Elke ochtend liggen hier naalden en zakjes van drugs. Als we verhaal gaan halen, worden we uitgelachen of krijgen we zelfs klappen. Het is een en al ellende en de politie doet vrij weinig."

"Ik heb altijd een schroevendraaier of een busje haarlak als verdediging bij me."

Om toch gehoord te worden zijn Henk en Eva een petitie gestart op Facebook. De boodschap is eenvoudig: de DSV aan de Slingerweg moet verdwijnen. "Sinds ze hier een nieuw pand hebben geopend, is de overlast alleen maar erger geworden. Met deze petitie krijgen we hopelijk bij de gemeente meer aandacht voor ons probleem en wordt er iets aan gedaan." De handtekening van buurtbewoonster Maggy van Gestel heeft ze al te pakken. Ze zegt veel overlast te ervaren en ze is bang. "Als ik de deur uitga, heb ik altijd een schroevendraaier of een busje haarlak bij me om me te verdedigen. Niet alleen 's avonds, maar ook overdag." Ook Van Gestel wijst met de vinger naar de nieuwbouw van de DSV. "Het is echt niet normaal hoeveel er gedeald wordt. Als ze spul ophebben, komen ze de DSV niet binnen en dat zwalkt dan allemaal door het centrum van Breda. Ik heb gezegd dat ze die lui dan maar in het fietsenhok moeten zetten tot ze weer een beetje normaal kunnen doen. Want wij hebben er last van!"

"We zijn het echt hartstikke beu!"

Ook Eva Roks zinspeelt op meer onorthodoxe oplossingen mocht de petitie geen effect hebben. "We zijn al bijna zo ver dat we hier zelf gaan slapen om die lui op te wachten. Voor eigen rechter spelen, mag natuurlijk niet maar als ze ons niet helpen moeten we het zelf maar doen. We zijn het echt harstikke beu!" SMO, de organisatie waar de DSV onder valt, laat weten dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende partijen waarbij ook de ondernemers en de bewoners zijn uitgenodigd. "Onze deur staat altijd open voor een gesprek en samenwerking om de veiligheid en het welzijn van onze buurt te verbeteren. We kijken uit naar een mogelijkheid om in de toekomst contact te hebben." De gemeente Breda voegt daar nog aan toe dat het gebied rondom de DSV de aandacht heeft en ook is opgenomen in de surveillanceroutes voor preventief toezicht.