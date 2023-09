PSV'er Noa Lang lanceert zijn eerste single: 'Noano 7K op je feestje'

Noa Lang heeft zijn eerste single gelanceerd. De voetballer van PSV maakte in het verleden ook al eens een rap. Hij heeft nu onder naam Noano een single opgenomen. Het nummer heet 'Noano 7K op je feestje' en is te beluisteren via alle streamingplatforms.

De Nederlandse international maakte al eens een rap toen hij bij de Belgische club Club Brugge vertrok. Toen hij naar PSV kwam, sprak hij al even over het nieuwe nummer dat hij had gemaakt. Hij kreeg daar veel reacties op. Om middernacht lanceerde Lang de volledige versie van het nummer. "Dit wilden jullie toch?", schreef hij op Instagram nadat zijn single online was gekomen.