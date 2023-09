Nick (18) steekt Hasan (18) dood na lange ruzie: 2 jaar en jeugd-tbs geëist

Tegen de 18-jarige Nick B. uit Bladel is vrijdag twee jaar jeugddetentie geëist voor het doodsteken van zijn dorpsgenoot Ali Hasan (18). Ook vindt justitie dat Nick intensief behandeld moet worden via een PIJ-maatregel, ofwel jeugd-tbs, voor zijn gedragsstoornis. Hasan werd doodgestoken op oudjaarsdag 2022 in Bladel toen de twee elkaar tegenkwamen in het centrum. Ze hadden al jarenlang ruzie.

In de rechtszaal werden vrijdag de gruwelijke beelden vertoond van de fatale steekpartij op die middag van oudjaarsdag, net na drie uur. Te zien is hoe de twee jongemannen naast elkaar lopen. Hasan heeft dan al tegen Nick gezegd dat hij hem vermoord als 'ie aan zijn vrienden komt. Daarop wordt de ruzie steeds heftiger zo is te zien en te horen:

“Ik doe je kankersteken, mongool”, roept Nick B.

“Ik ga je schieten, als je trekt”, roept Ali Hasan.

“Ga gewoon weg, broer”, roept Nick B. terug.

Duikersmes

Binnen een paar seconden staan de twee bij een bakkerij op de Van Dissellaan met de koppen tegen elkaar en duwen elkaar. Nick heeft een groot duikersmes in zijn rechterhand. Hasan grijpt naar zijn broeksband.

Nick weet van eerdere confrontaties dat Hasan een vuurwapen heeft en draagt daarom altijd een mes bij zich. “Ik vreesde voor mijn leven”, vertelt hij de rechters over de confrontatie op straat.

Dan gaat het snel op de beelden. Na een paar keer duwen, haalt Nick B. uit en raakt Hasan eerst in de buik en daarna in de borst. Hasan rent nog weg met Nick achter zich aan, maar zakt dan net buiten beeld in elkaar.

De tweede steek heeft het hart en een long geraakt en Hasan overlijdt ter plekke. Nick komt weer het beeld in en rent weg. Op zijn vlucht gooit hij, buiten beeld, het grote mes in de bosjes.

Mishandeling

De dodelijke steekpartij was het tragische slotstuk van een jarenlange vete. Nick was in 2021 al veroordeeld voor het steken en mishandelen van Hasan. Hasan werd op zijn beurt daarna veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van Nick.

De beelden van die mishandeling werden ook vertoond in de rechtszaal. Te zien is hoe Hasan in het donker met getrokken vuurwapen op Nick afloopt, hem in elkaar slaat en schopt, terwijl meerdere vrienden van Hasan toekijken.

Een contactverbod, een enkelband en een proeftijd voor beiden leek te werken. Maar na ruim een jaar kwamen ze elkaar dan toch ineens tegen op oudjaarsdag in het centrum van Bladel.

Hasan riep Nick. Nick liep door, maar werd bijgehaald door zijn rivaal, waarmee hij vroeger juist vrienden was. “Waarom ben je niet weggelopen”, wilde de rechter weten. “Ik voelde dat er iets ging gebeuren”, antwoordde Nick. “En als ik weg zou lopen, dan was ik bang dat ik in m’n rug zou worden geschoten.”

Achterstand in ontwikkeling

Uit rapporten van een psycholoog en psychiater blijkt dat Nick een zware jeugd heeft gehad en zich nog niet helemaal ontwikkeld heeft. Hij heeft een gedragsstoornis en een verharde kant maar ook een kwetsbare kant. Hij woonde bij zijn opa.

Vanwege zijn jonge leeftijd en een achterstand in ontwikkeling is Nick inmiddels van een huis van bewaring overgeplaatst naar een jeugdinrichting. Zowel de officier van justitie als de advocaat van Nick willen dan ook dat Nick, ondanks dat hij volwassen is, nog onder het jeugdstrafrecht valt.

Volgens Nick is het helemaal fout gegaan toen hij Hasan ineens weer tegenkwam. Hij raakte in paniek toen Hasan hem mee wilde nemen naar een rustig hoekje en vreesde voor zijn leven. “Het was hij of ik”, zo omschreef hij de situatie net voor hij Hasan stak.

Achteraf bleek het wapen van Hasan een gasdrukwapen te zijn en ook niet te werken, maar dat wist Nick op dat moment niet. Hij was al langer bang voor Hasan en zijn vrienden. Zijn advocaat bepleitte dan ook dat er sprake was noodweer: Nick had grote angst dat hem wat zou worden aangedaan door Hasan en verdedigde zich. Hij zou daarom geen straf moeten krijgen, aldus zijn advocaat.

De rechtbank doet op 29 september uitspraak.