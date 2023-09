Vrouw stuurt doodsbedreigingen naar haar vriendin: 120 uur taakstraf

Maandenlang stuurde de 37-jarige Carlijn J. uit Moergestel doodsbedreigingen naar een goede vriendin. Loes werd bedreigd via brieven en kaarten, maar ook via de telefoon en op voicemails. De rechter legde J. vrijdag een taakstraf op van 120 uur. Ook krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

De twee vrouwen leerden elkaar vorig jaar kennen bij de atletiekvereniging in Oisterwijk. Al snel merkte Loes dat het niet goed ging met Carlijn. Ze had een verleden met veel ruzie en geweld thuis. Loes ontfermde zich over Carlijn en nam haar zelfs in huis.

Kort daarop begonnen de doodsbedreigingen. Zo kreeg ze een brief met de tekst: "Het einde nadert. Zaterdag is de grote dag. We kijken ernaar uit dat je dan niet meer in leven bent." Volgens Carlijn kwamen die berichten van haar vader. Maar justitie kwam tot een andere conclusie: Carlijn zat achter de bedreigingen.

Verstopte printer

Volgens de officier van justitie waren daar meerdere bewijzen voor. Zo kocht Carlijn dezelfde postzegels en wenskaarten, belde ze Loes tientallen keren met nummers die van haar waren en verstopte ze een printer, waarmee de bedreigingen geprint zouden zijn.

Zelf ontkent Carlijn dat ze iets met de bedreigingen te maken heeft. "Waarom zou ik dat doen?" Eerder bekende ze overigens wel, maar daar kwam ze later op terug. "Dat heb ik onder druk van de politie gedaan."

Hogere straf

Het OM eiste onlangs een taakstraf van 80 uur. De rechter komt nu dus tot een hogere straf: 120 uur taakstraf. Daar staat tegenover dat ze niet langer een enkelband hoeft te dragen, zoals de officier van justitie wel geëist had.

Loes is niet de echte naam van de vrouw.

LEES OOK: Vrouw krijgt anonieme doodsbedreigingen, maar lijken van vriendin te komen