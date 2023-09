Peter Bosz heeft een luxeprobleem met een nagenoeg fitte selectie bij PSV

Een zeer succesvolle transferperiode leidt ertoe dat Peter Bosz flink wat te kiezen heeft bij PSV. Dat zijn natuurlijk luxeproblemen, al moet hij iedereen wel tevreden houden. De trainer vertelt hoe hij tot zijn keuzes komt en dat hij de thuiswedstrijd tegen NEC zeer serieus neemt.

Alleen al op de vleugels heeft Peter Bosz een moeilijke keuze te maken. Met Noa Lang, Hirving Lozano en Johan Bakayoko heeft hij drie topspelers ter beschikking. “Ik heb er zelfs vier”, voegt de trainer er scherp aan toe. “Yorbe Vertessen is de laatste weken de man in vorm, dus dat is ook gewoon een serieuze optie.” De vraag is vooral of de trainer vasthoudt aan het succes van voor de interlandbreak. PSV won alles in de competitie, plaatste zich voor de Champions League en won de Johan Cruijff Schaal. Moet de puzzel opnieuw gelegd worden?

"Je moet de puzzel elke week opnieuw leggen."

“Die puzzel kan je elke week wel opnieuw leggen. We gaan tegen schorsingen en blessures aanlopen en ook dan moet je kijken wie er beschikbaar zijn. Daarnaast heb je ook met een tegenstander te maken. Sommige spelers passen beter in een tactisch plan bij een bepaalde tegenstander.” Nieuwelingen Lozano en Armel Bella-Kotchap kunnen zaterdag starten. Maar of zij ook negentig minuten inzetbaar zijn is nog maar de vraag. Toch zijn dat twee spelers die niet gehaald zijn voor de bank. En dus zal hij ze tevreden moeten houden. “Dat is een kwestie van veel praten met spelers. Je moet ze meenemen in de keuzes die je maakt en ze die uitleggen. Maar uiteindelijk hoop ik tot het einde van het jaar twee wedstrijden in de week te moeten spelen. Dan gaat iedereen genoeg aan spelen toekomen.”

"PSV werd vorig jaar geen kampioen omdat ze punten lieten liggen tegen kleinere tegenstanders."