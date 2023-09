Basisschooljuf gaat stiekem met klas naar de Efteling en wordt ontslagen

Een basisschooljuf die met haar klas een dagje naar de Efteling ging, is daar terecht voor ontslagen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De docent vocht het ontslag aan omdat het uitje volgens haar goed bedoeld was. Het leek haar leuk om de kinderen, 'veelal uit kansarme gezinnen', te verrassen met het dagje pretpark.

De lerares van de Professor Dumontschool uit Amsterdam-Zuidoost was eerder al naar de directie van de school gestapt, om te vragen of ze de kinderen mocht meenemen naar de Efteling. De directeur vond dat te duur en besloot dat het beter zou zijn als de groep naar de Space Expo in Noordwijk zou gaan. Het ging om een groep kinderen tussen de 7 en 10 jaar met een gemiddeld IQ van 62.

'Onaanvaardbaar risico'

Daar heeft de lerares, die ruim twee jaar in dienst was, niet naar geluisterd. Zonder dat ze de schooldirectie op de hoogte stelde, vertrok ze op 10 maart toch met haar klas naar de Efteling. Ze deed dat samen met een externe begeleider, die de extra kosten dekte. En ze leende van andere scholen twee busjes voor het vervoer. De rechtbank vindt dat er daarmee sprake was van een "onaanvaardbaar risico" en een "onverzekerde situatie".

Enkele dagen later deed de juf verslag van het schoolreisje in de nieuwsbrief van de school. Ze schreef over een excursie naar de Space Expo, waarbij zij de indruk wekte dat de leerlingen daar ook echt waren geweest. In de rechtbank zei ze hierover dat ze 'nooit de intentie' had om directie en ouders 'voor te liegen'.

Boete

Het bedrog kwam aan het licht toen er een boete binnenkwam voor te snel rijden op de A2, voor één van de twee geleende busjes. Over dat deel van de A2 kom je niet als je naar de Space Expo rijdt vanuit Amsterdam. Uiteindelijk biechtte de vrouw in een gesprek met de HR-afdeling de leugens op, waarna de school haar drie dagen later op staande voet ontsloeg. Dat besluit blijft nu dus in stand.