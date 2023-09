Je kunt nog een paar uur stemmen op de mooiste liedjes voor de Top 900

Uitstellen kan nu echt niet meer. De stembus voor de Top 900 van Omroep Brabant gaat zondagavond om één voor twaalf écht dicht. Als je nog geen stemlijstje hebt ingevuld, moet je dus nu in actie komen.

> Klik hier om meteen te stemmen!

Voor de twijfelaars is er nog wel wat last-minute hulp. Presentatoren Maarten Kortlever en Stef van Duijnhoven draaien zondagavond op de radio de mooiste tips voor jouw lijstje. Het kan voor wat inspiratie zorgen om uiteindelijk je stemlijst compleet te maken.

Mooiste liedjes aller tijden

De Top 900 is de jaarlijkse lijst van Omroep Brabant radio met daarin de 900 mooiste liedjes aller tijden, verkozen door het publiek. Van Queen tot Guus Meeuwis en van Tiësto via Pearl Jam naar The Beatles.

Alles weten over de lijst? Kijk om omroepbrabant.nl/top900