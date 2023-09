Klanten Ennatuurlijk straks duurder uit doordat RWE geen warmte meer levert

51.000 woonhuizen en 355 bedrijven in Brabant krijgen hun warmte via Ennatuurlijk van de Amercentrale in Geertruidenberg, maar daar kan zomaar een eind aan komen. Het Duitse energiebedrijf RWE, de eigenaar van de centrale, heeft het contract voor de levering van warmte per 1 januari 2027 opgezegd. De productie van warmte in de biomassacentrale, levert het bedrijf te weinig op. Onderzoekers denken dat alle alternatieven voor de klanten van Ennatuurlijk duurder uitpakken.

De woningen, vooral in Breda en Tilburg, en bedrijven krijgen warmte via het Amernet. Het is onduidelijk waar ze vanaf 2027 hun warmte vandaan moeten halen. Daarbij komt dat de eigenaar van het warmtenet, Ennatuurlijk, ook nog eens 55.000 nieuwe woningen wil aansluiten. Vorig jaar kondigde RWE de opzegging van het contract met Ennatuurlijk aan. Adviesbureau Over Morgen deed naar aanleiding daarvan onderzoek naar de toekomst van het Amernet. Geheim contract

Het contract tussen RWE en Ennatuurlijk is geheim, maar het lijkt er volgens de onderzoekers op dat RWE het contract zonder opgaaf van reden kan opzeggen. Toch vecht Ennatuurlijk de opzegging aan. Dit zijn volgens de onderzoekers de alternatieven na 2027: Onderhandelen over een nieuw contract met RWE. Dat zal zeker duurder uitpakken.

Back-upketels van de Amercentrale gebruiken. Maar dan moet ook een nieuwe ketel bijgebouwd worden. Deze ketels moeten dan gestookt worden op duurder gas of bio-olie, wat ook nog eens een stuk minder duurzaam is.

Een pijpleiding aanleggen om restwarmte van industriegebied Moerdijk te halen. Die kan op zijn vroegst in 2030 klaar zijn. Daarbij komt dat pijpleidingen in de toekomst waarschijnlijk door de overheid beheerd moeten worden. Ennatuurlijk en de overheid moeten dus samen aan de slag. Oplossingen die voor de hand lijken te liggen, zijn geen optie. Zo heeft het maar een heel klein deel van de woningen in het Amernet een gasaansluiting. Het installeren van zonnepanelen en warmtepompen zal te lang duren en ook veel geld kosten, denken de onderzoekers. Zwart scenario

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis werden Statenleden bijgepraat over het onderzoek. Daaruit werd duidelijk dat ervan uitgegaan wordt dat het niet de vraag is of, maar wanneer Ennatuurlijk failliet gaat. Het bedrijf zal de dure alternatieven simpelweg niet kunnen dragen. Ook werd gespeculeerd over wat de reden kan zijn dat RWE het contract opzegt. Willen de Duitsers misschien een goede positie bij onderhandelingen voor een nieuw contract, vroegen meerdere Statenleden en ook de onderzoekers zich hardop af. De situatie rond het Amernet laat Provinciale Staten bepaald niet koud. De VVD sprak van een zwart scenario en CDA en PVV uitten hun verbazing uit over het gemak waarmee RWE het contract op heeft kunnen zeggen. Oscar van Raak (SP) concludeerde: "Als warmte in handen van bedrijven terechtkomt, levert dat enorm grote risico's op. De ellende die we nu meemaken, laat dat zien."