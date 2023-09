Boerenmert laat het leven rond 1900 zien: 'Daar komt het levende vee'

Effe naor Geffe, de Brabantsedag en de Boerenmert in Hapert, alle drie speciale evenementen waar het Brabantse leven van vroeger centraal staat. Deze zondag is de 41ste editie van de Boerenmert in Hapert. Dit evenement is altijd kunnen blijven bestaan, dankzij de honderden vrijwilligers uit het dorp.

Na twee coronajaren waarin de Boerenmert niet kon doorgaan en een flink verregende editie van 2022 hebben alle vrijwilligers extra veel zin in deze editie, want het wordt ook nog eens prachtig weer.

"Hier komt het levende vee."

Trots laat Kevin Verdonschot zien wat er al is gebouwd voor de Boerenmert. Het is enkele dagen voor de derde zondag van september waarop traditioneel de markt wordt gehouden. “Hier komt het levend vee”, wijst Kevin op het Alexanderhof. “Verderop komen stoommachines en een lang lint van 200 kramen voor de braderie.” De Boerenmert in Hapert laat het leven zien, zoals het was rond 1900. Met demonstraties van oude ambachten. ’s Middags is er twee keer een optocht met historische figuren, oude voertuigen en dieren. Verder is er een grote braderie en een kinderpaviljoen, waardoor het een evenement is voor het hele gezin.

"Geen last van vrijwilligers die zijn afgehaakt."