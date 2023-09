Staken, staken en nóg eens staken bij Brabantse wedstrijden in de KKD

Het regende vrijdagavond stakingen bij de wedstrijden tussen Helmond Sport en TOP Oss én de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen MVV Maastricht. In beide gevallen werd het spel tot drie keer toe stil gelegd. In Helmond werden uiteindelijk de laatste drie minuten zelfs zonder publiek uitgespeeld.

In Helmond ging het na de 1-0 van Michael Chacón voor de eerste keer mis. Scheidsrechter Laurens Gerrets legde de wedstrijd noodgedwongen stil, omdat er iets op het veld werd gegooid. Een kleine tien minuten later ging het spel verder, maar dat was van korte duur. Dit keer werd vanuit het vak met TOP Oss-supporters bier richting de grensrechter gegooid.

Biergooiers gepakt

Volgens de voorschriften van de KNVB wordt een wedstrijd bij de tweede onderbreking definitief gestaakt, tenzij de gooiers worden gepakt. Dat laatste was het geval, waardoor de spelers tóch opnieuw het veld op mochten.

Maar opnieuw werd het laatste fluitsignaal niet gehaald. In de 90e minuut scoorde TOP Oss de gelijkmaker, kort daarop werd opnieuw iets op het veld gegooid. Na overleg werd besloten de drie minuten blessuretijd uit te spelen, maar dan wel in een leeg stadion. Het goede nieuws voor de supporters die zich wel gedroegen: ze misten geen doelpunten meer. Het bleef 1-1.

Zelfde ellende in Den Bosch

Ook even verderop was het raak bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en MVV Maastricht. Ook daar werd het spel tot drie keer toe stilgelegd. Toch kregen de spelers, en hier ook de supporters, nóg een kans. Viermaal bleek scheepsrecht in dit geval. De wedstrijd eindigde in een 3-2 overwinning voor Den Bosch.