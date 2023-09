Man rijdt door na harde crash, bestuurder van andere auto raakt bekneld

Een automobilist is vrijdagavond op de Botenlaan in Eindhoven zwaar gewond geraakt, nadat hij in botsing kwam met een andere auto. De man raakte door de klap bekneld in zijn auto en is uiteindelijk door de brandweer bevrijd. De bestuurder van de andere auto reed door na het ongeluk.

Het ging mis rond kwart voor tien. Na de botsing belandde een van de auto's op zijn kant. Nadat de bestuurder door de brandweer uit het wrak was bevrijd, is hij naar het ziekenhuis gebracht. De andere auto reed na het ongeluk door richting huis. Omdat de crash was vastgelegd op camera én veel mensen het zagen gebeuren, was het kenteken snel bekend bij de politie. Via het automatische nummerplaatherkenningssysteem kon de auto al snel worden achterhaald. De bestuurder is aangehouden.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision