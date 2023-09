Zijn het de laatste zomerse dagen? Onze weerman weet het antwoord

Het lijkt wel zomer, en dat terwijl het al half september is. Zaterdag is het zonnig weer en stijgt de temperatuur tot boven de 25 graden. Maar het lijkt erop dat dit het laatste zomerse weekend is, denkt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Eerst het goede nieuws: zaterdag is dus zomers. Overdag is er volop zon en het blijft lang warm. Dat verandert pas later in de avond, vanaf dan kunnen er tot zondagochtend buien vallen. Zondag overdag kan er een bui vallen, maar er zijn ook zonnige momenten.

Zomers weer is halverwege september niet uniek, zegt de weerman: "Drie jaar geleden was het op 15 september nog 35 graden. Het kan dus nog veel heter. 35 graden was wel een record. We zien ook dat het rond deze tijd 14 of 15 graden kan zijn, dus de verschillen zijn groot."

Dat de herfst voor de deur staat, merken we vanaf het begin van de week. Vanaf dinsdag duikt de temperatuur iets naar beneden, naar rond de 20 graden, en is er elke dag wel kans op regen. "De dagen worden korter en er komen meer lagedrukgebieden in de buurt van ons land. Dat betekent meer regen en wind", zegt Van Bernebeek.

Nog een weekend mooi weer?

Korte samenvatting voor zomerliefhebbers: geniet er nog maar even van. "De kans dat we nóg een weekend met 25 graden of hoger gaan halen, neemt snel af", zegt de weerman. "Maar vorig weekend dachten we eigenlijk ook dat het voor het laatst zomers zou zijn, dus je weet het nooit helemaal zeker. De kans blijft aanwezig."

