PSV walst over NEC heen met als hoogtepunt rentree Lozano

Het was weer genieten geblazen zaterdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven. PSV speelde goed en won eenvoudig met 4-0 van NEC. De ploeg blijft daarmee foutloos in de Eredivisie. Maar het hoogtepunt van de avond was misschien toch wel de terugkeer van een ware publiekslieveling. Het onthaal van Hirving ‘Chucky’ Lozano was prachtig.

Het was jammer dat Noa Lang er geblesseerd voor moest raken, maar de terugkeer van Hirving Lozano in het Philips Stadion werd met luid gejuich ontvangen. De 3-0 tussenstand op dat moment hielp ook mee om er een mooie ontvangst van te maken. Een paar minuten eerder was de Mexicaan al gaan warmlopen en kon hij rekenen op gezang van de tribunes. Dat toejuichen werd alleen maar luider bij zijn uiteindelijke rentree.

Wachten op privacy instellingen...

Overtuigend PSV

Het was een moment dat ook paste bij een heerlijk avondje in Eindhoven. Prima nazomerweer, goed voetbal en drie punten. PSV liet eigenlijk nog na om NEC volledig te vernederen al waren de statistieken in de rust absurd. De bezoekers uit Nijmegen hadden nul doelpogingen. PSV had er zeventien en wist er daarvan ‘maar’ twee te benutten. Na 37 minuten was het Luuk de Jong die raak kopte uit een hoekschop. Nog geen 60 tellen later lag de bal er nog een keer in na een schitterend stiftje van Noa Lang. Vlak na rust maakte De Jong zijn tweede van de avond, vanaf de penaltystip: 3-0.

Wachten op privacy instellingen...