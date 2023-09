RKC Waalwijk boekt eerste zege van het seizoen bij Vitesse

RKC Waalwijk bleek zaterdagavond in Arnhem te sterk voor Vitesse. De Waalwijkers wonnen met 2-0, na een spectaculaire volley in de laatste minuut van de blessuretijd. Daarmee heeft RKC de eerste zege van het seizoen geboekt.

Na een aantal mislukte pogingen van de Waalwijkers om de bal in het doel te krijgen, viel het eerste doelpunt vijf minuten voor rust. Met een harde knal van buiten de zestien schoot Yassin Oukili RKC op voorsprong.

Blessuretijd

In de 59e minuut werd Manhoef van Vitesse door een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Daar wist RKC meteen van te profiteren, want enkele minuten later schoten zij de bal binnen.

Maar de vlag ging omhoog en na een beslissing van de VAR bleef het 1-0. In de laatste minuut van de blessuretijd tekende Richonell Margaret met een volley alsnog voor de 2-0.

Op gelijke hoogte

Dankzij deze eerste drie punten van het seizoen voor RKC, staan zij de laatste plek in de Eredivisie af aan Almere City. Daarmee komt RKC op gelijke hoogte met Vitesse, dat nog wel een beter doelsaldo heeft en een wedstrijd minder speelde.

De volgende wedstrijd van RKC is op zondag 24 september; ze spelen dan thuis tegen FC Twente.