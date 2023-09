Luuk de Jong gaat Luc Nilis voorbij met meeste doelpunten voor PSV

Luuk de Jong is Luc Nilis gepasseerd op de ranglijst van topscorers van PSV in de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd tegen NEC maakte de spits zijn 111e en 112e doelpunt voor de Eindhovenaren. Daarmee staat hij derde op de ranglijst van topscorers aller tijden van de Brabantse club in de Eredivisie. Nilis maakte 110 doelpunten in zijn tijd bij PSV tussen 1994 en 2000. De kans is groot dat De Jong ook Coen Dillen nog gaat overtreffen.

Luuk de Jong is sinds juli 2022 weer terug bij de Eindhovense club, waar hij in ieder geval tot 2025 een contract heeft getekend. Van 2014 tot 2019 speelde De Jong ook al bij PSV, maar vertrok daar om bij Sevilla te gaan voetballen. Ook speelde hij in 2021 een aantal wedstrijden op huurbasis voor een andere Spaanse topclub, Barcelona. Terug in Eindhoven

Nu is hij dus terug in Eindhoven en dat loonde meteen. De Jong kreeg direct een basisplaats en maakte vorig seizoen al 14 doelpunten in 24 speelronden van de Eredivisie. Daarmee bracht hij zijn totaalaantal treffers voor deze club op 108 en passeerde hij Romário, Mateja Kežman en Hallvar Thoresen op de lijst van clubtopscorers aller tijden. Record-breker

De Jong brak dit jaar nóg meer records, want op 4 augustus 2023 speelde hij als eerste speler ooit voor de zevende keer de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Hij won hem die dag voor de zesde maal. De Jong staat nu dus op de derde plek van de PSV-ranglijst van beste topscorer. Alleen Willy van der Kuijlen (308) en Coen Dillen (119) scoorden vaker voor PSV in de Eredivisie.