Zorgen om vermiste Merin van Haaften (82) die op weg was naar Hoogerheide

De politie is dringend op zoek naar de 82-jarige Merin van Haaften uit het Zeeuwse Tholen. Hij vertrok zaterdagochtend om kwart over tien richting Hoogerheide, maar is daar nooit aangekomen. De man heeft dringend medicijnen nodig en daarom maakt de politie zich ernstig zorgen.

Reden voor de politie om een foto, de naam en een signalement van de vermiste man te verspreiden. Volgens Omroep Zeeland heeft de politie zaterdag onder meer in Woensdrecht naar hem gezocht. Dit zonder resultaat.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de man zaterdag om 11.40 uur nog heeft getankt in het Belgische Stabroek. Ook is hij volgens Omroep Zeeland later nog gezien net over de grens in Frankrijk. De man is op pad in zijn auto, een Hyundai i-10 met het kenteken: PR-186-X.

Signalement

Merin van Haaften heeft grijs/wit achterovergekamd haar en een grijs/witte snor. Verder draagt hij een bril met zwart montuur. Op het moment van vertrek had hij een witte polo met korte mouwen, een blauwe spijkerbroek en halfhoge schoenen aan.