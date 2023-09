Van Gerwen wint World Series na negendarter en miraculeuze ontsnapping

Michael van Gerwen heeft zondagavond in de AFAS Live in Amsterdam de World Series of Darts Finals gewonnen. In de finale was de Vlijmenaar veel te sterk voor Engelsman Nathan Aspinall: 11-4. Het is de vijfde keer dat Van Gerwen het toernooi wint.

Overigens had het weinig gescheeld, of Van Gerwen had helemaal niet in de finale gestaan. In de halve finale ontsnapte Mighty Mike tegen een andere Engelsman, Luke Humphries, aan drie matchdarts. Negendarter

Toch liet Van Gerwen met name in het begin van die wedstrijd zien in topvorm te zijn. Sterker nog, in de tweede leg gooide hij een negendarter. Enige minpuntje: door een achterlopend scorebord, had een deel van het publiek niet door dat hij de beslissende pijlen voor de perfecte leg gooide. Van Gerwen won het prestigieuze toernooi ook al in 2015, 2016, 2017 en 2019. Bekijk hieronder hoe Van Gerwen negen perfecte pijlen gooide.