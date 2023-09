Poederbrief in de postkamer gemeentehuis bevat niets gevaarlijks

De poederbrief die maandagochtend werd bezorgd in de postkamer van het gemeentehuis van Heusden in Vlijmen bevat niets gevaarlijks. Dat maakte de politie in de loop van de ochtend bekend.

Vanwege de brief werd een speciaal protocol ingesteld en kwamen veel hulpdiensten naar het gemeentehuis, waaronder de brandweer. 'Gaan niet uit van een strafbaar feit'

Na onderzoek bleek de brief geen bijzondere inhoud te hebben. "We gaan niet uit van een strafbaar feit en gaan in gesprek met de afzender", laat de politie weten. Het gemeentehuis werd na de vondst van de brief niet ontruimd. Medewerkers mochten gewoon het gemeentehuis binnen.