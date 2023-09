Marijn (20) is kampioen treinreizen met bijna 1000 kilometer in 12 uur

Twaalf uur lang in de trein zitten en daarmee anderhalf rondje Nederland afleggen: je moet er maar zin in hebben. Marijn Lenders (20) uit Helmond leek dat wel wat en hij legde zaterdag per trein bijna duizend kilometer af in twaalf uur tijd. En daarmee mag hij zich officieel de Kilometer Kampioen noemen.

“Dat is wel heel erg leuk”, zegt Marijn trots. De wedstrijd werd georganiseerd door Treinreiziger.nl. Deelnemers moeten daarbij in 24 uur of in 12 uur tijd zoveel mogelijk kilometers maken met de trein. Van de honderd mensen die aan de 12 uurs-editie meededen was Marijn met 994 kilometer de beste. Nipt, hij legde zeven kilometer meer af, dan de nummer 2. De twee winnaars van de 24 uurs-editie legden zo’n 1750 kilometer af.

Voorafgaand aan de wedstrijd stak Marijn heel wat uren in de voorbereiding. “Het maken van de planning is één grote puzzel”, zegt hij. “Je moet kijken welke trein van welk station vertrekt, welke aansluiting er is en hoelang je nodig hebt om over te stappen.” Bovendien hield hij in zijn planning rekening met werkzaamheden en het missen van een overstap. “Ik denk dat ik er wel 50 uur mee bezig ben geweest.”

Marijn begon zijn reis zaterdag in Den Haag en treinde vervolgens naar het noorden. Via Utrecht reed hij door naar verschillende stations in Gelderland en Brabant en vanuit daar naar Rotterdam en Amsterdam. Op ieder station moest hij een foto maken. "De eerste uren was ik best zenuwachtig of ik overal op tijd zou aankomen. Dat ging na verloop van tijd wel weg, maar je moet toch de hele dag blijven opletten of alles volgens planning verloopt", vertelt hij.

Zijn reis eindigde na 994 kilometer in Maastricht. Daar kwam Marijn nét op tijd aan. "Die laatste rit was nog wel even spannend, zegt hij. "Op station Eindhoven reed de trein waar ik in zat twee minuten te laat weg. Als dat meer was geweest, had ik de twaalf uur niet gehaald."