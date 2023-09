Vrachtwagen botst op auto van wegwerkers, opruimen duurt tot in de avond

Op de A58 bij Moergestel is maandagochtend een vrachtwagen op een auto van wegwerkers gebotst. De ravage op de snelweg is groot. De rechterrijstrook is afgesloten. De bestuurder van het werkvoertuig raakte gewond. Rijkswaterstaat meldt dat de weg vanavond bij Moergestel dichtgaat om op te ruimen.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht door de toegesnelde politie. De bestuurder van het werkvoertuig is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenbestuurder is ter plaatse nagekeken in een toegesnelde ambulance en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Vangrail kapot

De vrachtwagen is na de botsing geschaard, dwars door de vangrail gereden en in de berm terechtgekomen. Een deel van de vangrail is verwoest door de klap. De vangrail moet over een lengte van tachtig meter worden gerepareerd, laat Rijkswaterstaat weten.

De auto van de wegwerkers vervoerde verkeersborden en raakte net als de vrachtwagen zwaar beschadigd.

Rijstrook gesloten

De berging van de voertuigen gebeurt pas na de avondspits. Het is nog niet bekend hoe laat precies. Mogelijk moet voor de berging de snelweg volledig worden afgesloten.

Momenteel is alleen de rechterrijstrook richting Breda dicht. De vertraging is op dit moment meer dan een uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A65.