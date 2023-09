PSV moet ook tegen Arsenal gewoon vol op de aanval, vinden Willy en René

Clubiconen Willy en René van de Kerkhof vierden zaterdag hun 72e verjaardag in het Philips Stadion en ze kregen van PSV precies het cadeau wat zij wilden hebben: drie punten tegen NEC. De tribune bij de Legends Lounge waar Willy altijd gastheer is, was zelfs eenmalig omgedoopt tot Willy van de Kerkhof Tribune en René vierde het feestje met familie en vrienden in zijn eigen businessroom. Ondertussen zagen zij hun club een prima wedstrijd spelen. "We waren heer en meester", constateert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Vooral de eerste helft was heel goed."

Het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd was de penalty waaruit Pepi de 4-0 scoorde, omdat behalve de Amerikaan ook Lozano en Bakayoko de penalty wilden nemen. Willy zag er een geen moment van onenigheid in, maar juist van saamhorigheid. "Zo lieten ze zien dat ze er samen vol voor wilden gaan. Maar ik had het wel leuk gevonden als Lozano hem had mogen nemen."

"Als hij hem nam, liepen wij vast naar de middellijn."

Zelf waren de gebroeders alles behalve penaltynemers. "In onze tijd nam Van der Kuijlen ze en die scoorde altijd", zegt René. Als hij hem nam dan liepen wij vast richting de middenlijn." De volgende opdracht voor PSV is het Champions League-treffen met Arsenal. Beide broers vinden dat PSV ook dan gewoon op de aanval moet spelen. "Waarom zou je je gaan aanpassen? Je kunt wel met vijf verdedigers gaan spelen maar ik zou dat niet doen." Ook Willy zou niet met een extra slot op de deur gaan spelen. De vraag is wel met welke vleugelaanvallers PSV gaat spelen als Lang, Bakayoko en Lozano alle drie fit zijn. René denkt dat Lozano even op zijn beurt moet wachten terwijl Willy Lang dan langs de kant zou houden. Intussen verwachten de broers dat Ajax-trainer Maurice Steijn de kerst niet gaat halen. "Hij moet ook niet zeuren dat hij niet gekend is in de aankopen", vindt Willy. Als je trainer wordt dan teken je voor de selectie die er is."

"Als wij tegen Ajax of Feyenoord moesten, dan stonden we er."

René verbaast zich over het niveau van Ajax tegen Twente. "Ze waren zo erbarmelijk slecht met die miljoenenaankopen", zegt René. Maar van mij mogen ze zondag (tegen Feyenoord) wel een keertje winnen. Dat zie ik ook zo gebeuren. Als wij vroeger slecht draaiden en we moesten tegen Ajax of Feyenoord dan stonden we er. Dan hoefden niemand ons te vertellen wat we moesten doen." Over de ideale opstelling van PSV worden de broers het voorlopig niet eens. Zo ziet Willy Jerdy Schouten het liefst achterin en ziet René juist een basisiplaats voor André Ramalho. De overdenkingen en de voorspellingen van beide broers zijn te horen in de Willy en René Podcast.