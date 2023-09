Kindje overleden op kinderopvang in Empel

Op kinderopvangboerderij 't Goudvisje aan de Empelseweg in Empel is maandag aan het begin van de middag een kindje overleden. De speelplaats van de opvang is door de hulpdiensten afgeschermd. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Op de speelplaats wordt maandagmiddag forensisch onderzoek gedaan.

Redactie Geschreven door

Vragen over wat er is gebeurd, beantwoordt de politie maandagmiddag niet. Hoe oud het slachtoffer is en of het gaat om een jongen of een meisje is niet bekendgemaakt. Het kindje is nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Alle ouders zijn gevraagd om hun kinderen op te halen van de opvang. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Ook landde een traumahelikopter. Een moeder die haar zoontje op komt halen, zegt tegen onze verslaggever dat ze blij is dat hij niks heeft gezien en dus ook niet weet wat er is gebeurd. Opvang

Op de kinderopvangboerderij worden baby's, peuters en schoolkinderen tot en met 13 jaar opgevangen. De opvang heeft een binnen- en buitengedeelte.

Hulpinstanties sloegen groot alarm (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.