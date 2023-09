Meisje (3) overleden op kinderopvang in Empel, kindje buiten gevonden

Op kinderopvangboerderij 't Goudvisje aan de Empelseweg in Empel is maandag aan het begin van de middag een meisje van drie overleden. Het meisje werd rond een uur op het buitenterrein van het kinderdagverblijf gevonden en was niet aanspreekbaar, zo laat de politie weten. Hulp mocht niet meer baten.

De speelplaats van de opvang werd snel na de melding van de situatie door de hulpdiensten afgeschermd. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Een noodlottig ongeval is een van de scenario’s die de politie onderzoekt. "Maar het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken", stelt de politie maandag aan het eind van de middag. Op en rond de plek waar het meisje is gevonden, werd maandag sporenonderzoek verricht. Ook heeft de politie gesproken met medewerkers van de kinderopvang. Alle ouders werd gevraagd om hun kinderen op te halen van de opvang. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Ook landde een traumahelikopter. Een moeder die haar zoontje op kwam halen, zei tegen onze verslaggever opgelucht te zijn dat hij niks heeft gezien en dus ook niet weet wat er is gebeurd. Opvang

Op de kinderopvangboerderij worden baby's, peuters en schoolkinderen tot en met 13 jaar opgevangen. De opvang heeft een binnen- en buitengedeelte.

Hulpinstanties sloegen groot alarm (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

