Emiel heeft geen armen, maar zijn hart slaat sneller voor voetbal

Emiel van Engelen (30) is al sinds zijn jeugd veel op het voetbalveld te vinden, maar een handsbal heeft hij nooit gemaakt. Emiel is namelijk geboren zonder armen. “Een experimentje van de natuur”, omschrijft hij zelf met een knipoog.

“Het is echt mijn thuis”, begint Emiel als hij het veld van FC Tilburg op loopt. Al sinds de jeugd speelt hij hier zijn partijtjes mee. “Gewoon met de normale elftallen”, benadrukt hij zelf. Met de teamgenoten is hij opgegroeid. “Bijna iedereen kent me hier.”