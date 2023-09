Herdenkingsvlucht vastgelegd: 'Het kon niet beter met het mooie licht'

18 september is voor Eindhoven een bijzondere datum. Het is de dag waarop de stad in 1944 door de geallieerden werd bevrijd. Maandagavond werd dat feit voor de 79e keer herdacht. Een moment dat Eindhovenaar Marc Rademakers (63) prachtig wist vast te leggen.

De fotografie- én vliegtuigfan wist namelijk dat er rond acht uur een Spitfire, een historisch Brits jachtvliegtuig dat dienst deed in de Tweede Wereldoorlog, over de stad zou vliegen. Op dat moment stond hij dan ook klaar met zijn camera op zijn balkon aan het Gerretsonplein. "Ik had hem al horen opstijgen. Dat is zo'n bijzonder geluid", vertelt Rademakers. "En het kon bijna niet beter met het mooie licht van de zonsondergang terwijl de Spitfire, de PH-OUQ, bijna bij me binnenvloog. Ik stond precies op het goede moment op de juiste plek." Rademakers fotografeert al zo'n veertig jaar vliegtuigen. Hij is dan ook geregeld bij Eindhoven Airport en de vliegbasis te vinden. "Wanneer ik weet dat er iets bijzonders staat te gebeuren dan pak ik mijn camera", legt hij uit. En soms, zoals deze maandagavond, pakt dat heel mooi uit, zo blijkt uit de foto's die hij ons toestuurde.