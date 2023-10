Kees (76) loopt de marathon voor kinderen die niet kunnen lopen

Friet, chocolade en ijs: hij is er gek op. In de maand voor een marathon laat Kees Smetsers deze lekkernijen in de kast of de vriezer liggen. De sportieveling uit Middelbeers wil op zondag 8 oktober tijdens de ASML Marathon Eindhoven zijn elfde marathon lopen. En dat op 76-jarige leeftijd. “Hardlopen heeft me zoveel moois gebracht.”

Leon Voskamp Geschreven door

Om een marathon te kunnen lopen, is discipline nodig. Kees let bijvoorbeeld op zijn eten en traint drie/vier keer per week. "Meestal rond de 10/15 kilometer en eens per maand een halve marathon. Ook zwem ik iedere week twee keer.” Het hardlopen kost hem geen moeite. “Je komt op de mooiste plekken, het geeft mij veel plezier. Ik krijg er energie van en heb er vrienden door leren kennen. Bovendien kan ik me door middel van hardlopen inzetten voor het goede doel.”

"Hij heeft al gelopen als struisvogel en Roodkapje."

Op zijn shirt staat Bali Runners. Een negenkoppige loopgroep uit de omgeving Oirschot die zich sinds zes jaar inzet voor Balinese kinderen die hulp nodig hebben. “Dat doen we bijvoorbeeld door deelname aan hardloopwedstrijden, maar ook met activiteiten zoals een speculaasactie of het organiseren van de Groene Woud Lente Trail." Met de stichting hebben ze al 71 kinderen geholpen. Kees zet zich al veel langer in voor hulpbehoevende kinderen. Vele jaren terug werd hij verliefd op Bali. “Ik ging met een collega mee op vakantie. We begonnen op Sumatra en via Java kwamen we op Bali. Het voelde direct als thuiskomen. De mensen zijn zo bijzonder. Ze hebben niks, maar staan positief in het leven. Inmiddels ben ik er 59 keer geweest. Ik ken ieder steegje en straatje en heb er veel vrienden. Ook heb ik de taal geleerd.” Tijdens één van zijn reizen leerde hij Marjanne Oomen uit Oirschot kennen. Ze woont op Bali en helpt met haar stichting Stepping Stones Bali kinderen die vanwege een fysieke beperking niet goed kunnen lopen. “Ik was zo onder de indruk dat ik me ook voor deze stichting wilde inzetten. In de loop der jaren heb ik vier boeken geschreven over Bali en dat leverde 20.000 euro op. Hiermee zijn zo’n twintig kinderen geopereerd, vaak vanwege een klompvoet.”

"Iedereen moest huilen van geluk."