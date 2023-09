Man overleden die in zijn auto op een parkeerplaats woonde

Een 64-jarige man uit Valkenswaard is afgelopen vrijdagnacht overleden op het parkeerterrein van de Achelse Kluis, net over de grens in België. Hij was sinds april dakloos en verbleef volgens de Belgische politie al een tijdje op het parkeerterrein in zijn auto.

De man belde afgelopen weekend de hulpdiensten in België, omdat hij pijn in zijn borst had. Een ambulance ging met spoed naar hem toe. Toen hulpverleners aankwamen, lag de man op de grond naast zijn auto. Hij is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Volgens de politie is de man op een natuurlijke manier overleden. De man woonde sinds april in zijn auto. Hoe de man op straat belandde, is onduidelijk. Hij zou zijn huis uit zijn gezet na ruzie over de hypotheek. Gerero van der Heijden uit Eindhoven leerde hem een week geleden kennen bij de Achelse Kluis en besloot de man te helpen. "Hij zei dat hij al maanden met zijn auto in de bossen sliep", vertelt Gerero. "Ik heb contact opgenomen met allerlei instanties, maar hij werd niet geholpen."

"Hij zou zich melden, maar dat is niet gebeurd."