Stintdrama: vijf jaar geleden ging het gruwelijk mis in Oss

Het is woensdag 5 jaar geleden dat vier jonge kinderen uit Oss om het leven kwamen vlakbij station Oss West. De Stint waarin zij zaten kwam in botsing met een trein. Een dag die veel mensen nooit meer zullen vergeten. Hoe kon het toen zo gruwelijk misgaan?

Het was donderdag 20 september 2018. Om tien voor half negen ’s ochtends werden vijf jonge kinderen door een leidster van dagverblijf Okido naar basisschool de Korenaer in Oss gebracht. Maar op de bewaakte spoorwegovergang vlakbij station Oss-West ging het mis.

De sprinter van Den Bosch naar Nijmegen botst op de elektrische bakfiets. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zal nooit duidelijk worden. Omstanders hoorden de bestuurster van de Stint vlak voor het ongeluk iets roepen over een technisch mankement. Ze kon op geen enkele manier remmen toen ze de spoorwegovergang naderde. Hoe dat kwam, weet niemand tot op de dag van vandaag.

Rond negen uur die ochtend kwam het nieuws naar buiten dat vier kinderen, Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), het ongeluk niet hebben overleefd. De destijds 11-jarige Indy, de oudere zus van Dana en Liva en de bestuurster (32) raken zwaargewond. Na het ongeluk kwamen Ossenaren, maar ook mensen van buiten de stad, naar het spoor. Zij brachten bloemen, brieven en knuffels mee.

Oorzaak ongeluk

Maanden na het spoordrama blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en politie dat er geen sprake was van een technisch mankement, storing of menselijke fout.

Wel wordt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk dat de Stint in 2011 niet aan de veiligheidseisen voldeed. De elektrische bakfiets zou een te lange remweg hebben gehad en had daarom nooit mogen worden toegelaten op de weg.

Vlinderboek

Een jaar na het spoordrama, in 2019, werd in Oss een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de overleden kinderen. De gedenkplek, een vlinderboek, komt in het Elzeneindpark bij de Coornhertstraat.

Daar komen de ouders van de omgekomen kinderen elk jaar op 20 september samen. Om hun overleden kinderen samen te herdenken.