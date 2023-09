Vermist meisje (11) gevonden in de auto van een man uit Oss

Een 23-jarige man uit Oss is maandagavond opgepakt omdat hij een 11-jarig meisje uit Rotterdam bij zich had, dat sinds zondagochtend spoorloos was. De politie verdenkt de man van ontvoering.

De ouders van het meisje maakten zich grote zorgen toen bleek dat het meisje zondagochtend niet meer thuis was. Ze waarschuwden de politie. De foto van het meisje werd daarop door de politie gedeeld op social media. Daar werd het bericht veel gedeeld.

Camerabeelden

Dit leverde niet meteen tips op, maar achter de schermen ging een groot rechercheteam verder met de zoektocht. Dit onderzoeksteam wist in kaart te brengen waar het meisje mogelijk geweest was. Dankzij camerabeelden kwam zo de verdachte in beeld: de 23-jarige man uit Oss.

Direct ging een team naar het huis van de man in Oss. Daar troffen agenten niemand aan, maar korte tijd later was het alsnog raak. Ze zagen rond negen uur 's avonds de auto van de man staan op een parkeerplaats in Heesch. Het meisje zat bij de man in de auto.

Het meisje is in goede gezondheid naar een politiebureau gebracht. Daar konden agenten de ouders bellen met het goede nieuws dat hun dochter terecht was.

Verhoor

Met het meisje wordt nu gesproken om te achterhalen wat er is precies is gebeurd. De 23-jarige man zit vast en wordt verhoord.