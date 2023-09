Delano wil de nieuwe Mathieu worden en daarvoor woont hij op de goede plek

Sint Willebrord koestert haar wielerhelden uit het verleden zoals Wim van Est, Marinus Valentijn en Rini Wagtmans. Maar het dorp timmert ook hard aan de weg met het opleiden van nieuwe helden. Zoals Delano Heeren. "Ik wil Mathieu van der Poel achterna. Dat is mijn droom", zegt het 14-jarige talent van wielervereniging Willebrord Wil Vooruit.

"Als je iets wil bereiken dan moet je veel trainen", vertelt Delano. Hij was bij de jeugd al vier keer Nederlands kampioen op de weg en drie keer Nederlands kampioen veldrijden. En vier jaar geleden won hij de mini Parijs-Roubaix. Nu staat bovenaan zijn wensenlijstje: meedoen aan de beroemdste wielerronde aller tijden, de Tour de France. "Maar dan wel gelijk in het geel", lacht hij zelfverzekerd.

Het wielrennen is in de gemeente Rucphen enorm gestegen in populariteit. "Een jaar of tien geleden hadden we nog zo'n acht jeugdrenners. Inmiddels zitten we op vijftig", vertelt voorzitter Jerrie Maas van Willebrord Wil Vooruit. Daarmee doet de vereniging de lokale wielergeschiedenis weer eer aan. De vereniging heeft nu zelfs een ledenstop moeten instellen.

En de ambities van de jonge renners zijn hoog. Maas: "Het zijn allemaal talenten die heel graag het wielrennen willen voortzetten. Zoals Delano, hij is een enorm goede renner. Hij heeft uithoudingsvermogen, karakter en zelfvertrouwen. Daarmee heeft hij bij de jeugd al heel veel wedstrijden gewonnen en ik zie hem dat ook in de toekomst blijven doen."

Ondertussen zoeft Delano voorbij op zijn kapitale fiets. Maas: "Ja, dat zien wij ook bij de jeugd. Het wielrennen is voor wat betreft de uitrusting niet voor iedereen weggelegd. Talent kun je niet kopen, maar goed materiaal kan zeker helpen bij de prestaties." En daar is Delano het mee eens. "Zonder goed materiaal kun je niet mee met de top van Nederland."

Wielervereniging Willebrord Wil Vooruit bestaat al sinds 1946 en heeft een moderne asfaltbaan van 1750 meter. Best bijzonder voor Brabant, dat vroeger maar liefst 80 wielerbanen telde.

